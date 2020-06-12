В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.

В апреле чешское издание Respekt писало о прибытии в Прагу человека с российским дипломатическим паспортом, у которого в багаже якобы был яд рицин, предназначенный для отравления пражских муниципальных чиновников. Поводом для покушения на мэра Respekt назвало его решение назвать площадь перед российским посольством именем Бориса Немцова, а покушение на Коларжа могло готовиться как месть за снос памятника маршалу Коневу.

Служба безопасности и информации Чехии также сообщила, что получила анонимное письмо на электронную почту, в котором говорилось о прибытии российского дипломата с рицином. Оба чиновника были взяты под охрану. Информация об угрозе не подтвердилась. По версии чешской спецслужбы, автором письма был сотрудник российского посольства, который отправил его СБИ, чтобы навредить своему коллеге.

На фоне рицинового скандала 5 июня чешские власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата и решили выслать их из страны. В то же время чешский премьер Андрей Бабиш признал, что информация об угрозе отравления не подтвердилась. Ссылаясь на данные СБИ, Бабиш заявил, что "один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков". Как ожидается, выдворенные из Чехии российские дипломаты вернутся в РФ в воскресенье.

После объявления Прагой решения о высылке российских дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала "зеркальные или симметричные меры" в отношении Праги, а также предупредила, что "это будет все учтено в выстраивании курса в отношении этого государства".