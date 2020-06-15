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Источник сообщил о вызове посла Чехии в МИД России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил журналистам источник в российском внешнеполитическом ведомстве в понедельник.

В апреле чешское издание Respekt писало о планах человека с российским дипломатическим паспортом отравить рицином старосту района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба в связи с решением назвать площадь перед российским посольством именем Бориса Немцова и снести памятник маршалу Коневу.

5 июня чешские власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата и решили выслать их из страны. В то же время чешский премьер Андрей Бабиш признал, что информация об угрозе отравления не подтвердилась. Позднее чешская Служба безопасности и информации официально закрыла дело об угрозе отравления пражских муниципальных чиновников.

После объявления Прагой решения о высылке российских дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала "зеркальные или симметричные меры" в отношении Праги и предупредила, что действия властей будут учитываться при выстраивании отношений с Чехией.

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