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Главный редактор "Ведомостей" обсудит с заместителями их решение уволиться

Он отказался от прогнозов, удастся ли ему сохранить редакцию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров, утвержденный советом директоров в этой должности, предложил дождаться окончательного решения своих заместителей уйти из издания.

"Заявление на сайте - это одно, а заявление на бумаге - это немножко другое. Давайте этого подождем", - сказал он на просьбу прокомментировать сообщение "Ведомостей" об уходе заместителей главреда.

На вопрос, намерен ли он обсудить со своими заместителями сложившуюся ситуацию, Шмаров ответил: "Я вообще всегда намерен со всеми что-то обсуждать".

Он не стал прогнозировать, удастся ли преодолеть конфликт в редакции.

"Может, удастся. Может, не удастся. Это вообще такое сложное, большое дело, это даже не событие, а некий процесс. Давайте подождём, как он будет развиваться", - сказал он.

На вопрос, будет ли он пытаться удержать сотрудников в редакции, Шмаров ответил: "Это свободные люди, живущие в свободной стране, они вольны принимать решения те, которые считают нужными, а моя дискуссия с ними по этому поводу, это наше внутреннее дело".

Тем не менее, он подтвердил, что знает о желании некоторых журналистов покинуть "Ведомости".

Ранее 15 июня стало известно, что новый совет директоров "Бизнес ньюс медиа", издателя газеты "Ведомости", утвердил Шмарова в должности главного редактора. Шмаров был и.о. главреда с конца марта, у него был конфликт с редакцией, которая стала обвинять его в нарушении редакционных стандартов.

Редакция выдвинула на пост главреда Анфису Воронину, которая сейчас руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости&". Как заявил новый владелец БНМ и председатель совета директоров Иван Еремин, новый совет директоров утвердил главредом Шмарова. За Воронину проголосовало два директора, за Шмарова - три, Еремин воспользовался правом решающего голоса.

После этого все заместители Шмарова сообщили, что уйдут из редакции. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Губский проработал в издании с момента его основания, остальные - около 15 лет.

Гендиректор БНМ Глеб Прозоров сообщил "Интерфаксу", что оформит Шмарова уже в понедельник.

"Я не буду саботировать решение совета директоров, потому что в данном случае акционер в своем праве, а в этой компании принято уважать право собственника и вообще право собственности. Я, безусловно, решение совета директоров исполню ", - сказал Прозоров.

Он подтвердил намерение заместителей главреда уволиться, но о своих дальнейших планах говорить отказался.

Андрей Шмаров Ведомости Иван Еремин БНМ Глеб Прозоров

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