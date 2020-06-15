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Из "Ведомостей" решили уйти все заместители главного редактора

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Все заместители главного редактора "Ведомостей" решили уйти из газеты после того, как совет директоров издателя - "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), - утвердил в должности главреда Андрея Шмарова. Об этом сообщило само издание.

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Уходят Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Губский проработал в издании с момента его основания, остальные - около 15 лет. Также уйдет и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова.

В заявлении, которое опубликовала корреспондент Ксения Болецкая, они напомнили, что за три месяца работы в статусе и.о. главреда Шмаров "успел неоднократно нарушить установленные в "Ведомостях" редакционные нормы и правила" и что коллектив не раз указывал, что не хочет с ним работать.

11 июня редакция выдвинула на должность главного редактора газеты главреда проекта "Ведомости&" Анфису Воронину. Совет директоров БНМ большинством голосов назначил главредом Шмарова. За Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Шмарова - три, новый собственник и глава совета Иван Еремин воспользовался правом решающего голоса. После этого заместители главреда заявили, что считают, что у них не осталось возможности оставаться в редакции и что они не верят, что в "Ведомостях" сохранится приверженность новым стандартам.

Смена собственника "Ведомостей"

Ранее акциями БНМ владела "Аркан Инвестмент" Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они объявили, что предварительно договорились о продаже активов издателю газеты "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

После этого Илья Булавинов досрочно ушел с должности главного редактора "Ведомостей", а и.о. главреда стал Андрей Шмаров, основатель издательского дома "Эксперт". Журналисты начали жаловаться, что он без согласований правил их публикации про "Роснефть" и запрещал им делать публикации по соцопросам "Левада-центра" и критиковать поправку в Конституцию об "обнулении".

Голубович вышел из сделки.

29 мая было объявлено, что сделка закрыта и что партнером Зятькова стал основатель "ФедералПресс" Иван Еремин. Позднее в тот же день оказалось, что из сделки вышел и Зятьков, а Еремин стал единственным собственником БНМ.

Шмаров остался и.о. главреда, утвердить нового главреда должен был новый состав совета директоров БНМ. Прежний совет был расформирован в феврале, новый состав утвердили в июне.

Предыдущие смены владельцев

В ноябре 2015 года компании Dow Jones и Pearson объявили, что договорились продать свои доли в издателе "Ведомостей" медиаменеджеру Демьяну Кудрявцеву, которому уже принадлежала доля в 33,3%, купленных у финской компании Sanoma. Сумма соглашения не называлась. Продажа долей была связана с новым законом о 20%-ном ограничении иностранного владения российскими СМИ, который вступил в силу 1 января 2016 года.

В 2017 году Кудрявцев был лишен российского гражданства после того, как Мосгорсуд решил, что он при подаче заявления на получение российского паспорта предоставил ложные сведения.

С 13 мая 2016 года единственным акционером БНМ было АО "Аркан инвестмент", единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева. В начале февраля 2020 года оказалось, что семья Кудрявцева уже более года не владела "Ведомостями", и БНМ на тот момент принадлежало семье Воронова.

Андрей Шмаров Ведомости Демьян Кудрявцев Алексей Голубович Константин Зятьков Иван Еремин

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