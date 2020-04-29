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Песков прокомментировал отказ чиновников признать "Ведомости" системообразующим предприятием

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Внутренние конфликты в СМИ не могут влиять на решения о предоставлении им господдержки, убеждены в Кремле. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать решение Минсвязи не включать газету "Ведомости" в список системообразующих компаний в отрасли, которые получат право на приоритетную господдержку. В министерстве назвали две причины этого решения: быстрый рост аудитории в период пандемии и внутренний конфликт в редакции.

"В любом случае аргументация этого решения должна предоставляться из Министерства связи", - добавил Песков.

На вопрос, не является ли увязывание внутреннего конфликта с предоставлением госпомощи неким вмешательством в дела издания, он ответил: "Я не знаю, насколько это соответствует действительности, какие именно критерии принимались во внимание при определении такого качества, как системообразующее предприятие".

17 марта владельцы издателя газеты "Ведомости" и журнала Harvard Business Review Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что продадут компанию совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу. В конце марта и.о. главреда издания стал Андрей Шмаров, основатель издательского дома "Эксперт". У него начались конфликты с редакцией.

В частности, в апреле СМИ узнали, что Шмаров запретил журналистам публиковать материалы по социальным опросам "Левада-центра" и критиковать поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков. Песков тогда заявил, что Кремль не имеет права вмешиваться в редакционную политику СМИ.

Ведомости Дмитрий Песков Минсвязи коронавирус Андрей Шмаров

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