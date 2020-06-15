Мурманский пенсионер перевел мошенникам 250 тыс. рублей и заработал инсульт

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Мурманске полиция расследует уголовное дело о краже накоплений у пожилого местного жителя, сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Заявление о хищении денег подала супруга потерпевшего. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее супруг попал в больницу с инсультом после того, как стал жертвой мошенников.

Как оказалось, ранее мужчина заказывал биологически активные добавки (БАД) в одной из организаций, деятельность которой сейчас приостановлена. Мужчине позвонили с неизвестного номера и пообещали компенсацию в сумме 640 тыс. рублей за ранее приобретенные некачественные БАДы. Собеседник представился следователем и объяснил, что еще потребуется связаться с финансовым консультантом счетной палаты Москвы.

Пенсионер выполнил указания лже-следователя и после разговора с якобы консультантом перевел ему 22 тыс. рублей, полагая, что эти средства нужны для открытия счета в банке. После потребовалось перевести еще 114 тыс. рублей, чтобы счет не заморозили. После с жертвой связался "начальник службы безопасности банка" и велел за 43 тыс. рублей застраховать банковский счет. На этом злоумышленники не остановились и попросили оплатить еще несколько расходов.

На момент, когда пенсионер понял, что его обманывают, мошенникам уже была переведена сумма в размере 250 тыс. рублей, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В полиции отмечают, что пострадавший знал из СМИ о подобных схемах мошенничества.