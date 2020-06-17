Минфин не поддержал поправки об изменении условий ремонта по ОСАГО

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил проект отрицательного заключения правительства на поправки в закон об ОСАГО, предложенные председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и предусматривающие, в частности, увеличение срока проведения восстановительного ремонта поврежденного автомобиля с 30 до 45 рабочих дней. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом документа.

Также новыми поправками в ОСАГО предложено ввести требование по обеспечению восстановительного ремонта за счет производителя или дилерской станции техобслуживания в ОСАГО для автомобилей не старше двух лет.

Источник отметил, что проект отрицательного заключения был подготовлен Минфином с учетом позиций Минэкономразвития, Минюста и Банка России.

"В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные изменения помогут реализации задачи по обновлению парков автотранспортных средств в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и утилизации старых автомобилей. Для Минфина такая взаимосвязь неочевидна", - обратил внимание собеседник "Интерфакса".

"Увеличение срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства с 30 до 45 рабочих дней не только не улучшит положение владельцев транспортных средств, а, наоборот, увеличит срок, в течение которого владелец транспортного средства не сможет им управлять", - процитировал проект заключения Минфина источник.

Инициатива по условиям гарантийного ремонта для автомобилей не старше двух лет на практике приведет к дополнительным спорам между страховщиком и потерпевшим по вопросам восстановительного ремонта транспортного средства, считает эксперт.

Как пояснил "Интерфаксу" исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, "в настоящее время страховщик ОСАГО может направить по договоренности с клиентом автомобиль на восстановительный ремонт в дилерский центр, если имеет с ним договор". Если нет - альтернативой остается денежная выплата. К примеру, в регионе может вообще не оказаться дилерского центра той или иной марки автомобиля.

Кроме того, обязательное требование закона о ремонте в дилерском центре может создать дополнительные проблемы виновнику ДТП, если страховой суммы по полису ОСАГО не хватит на ремонт дорогого автомобиля после ДТП. Ему за свой счет потребуется доплачивать не просто за ремонт, но за ремонт по дилерским расценкам, которые значительно выше среднерыночных, отметил Уфимцев.

Источник агентства, знакомый с проектом отрицательного заключения Минфина, добавил, что ЦБ провел предварительную оценку возможного влияния предложенных поправок на страховые тарифы по ОСАГО.

"Принятие законопроекта приведет к росту средней выплаты по ОСАГО на 3-5% и к росту тарифов на аналогичную величину", - поделился итогами такой оценки ЦБ источник "Интерфакса". Он напомнил, что за последний год законодатели избегали принятия поправок, непосредственно влияющих на общее повышение базовых тарифов в ОСАГО. Для самих страховщиков ОСАГО поправка о восстановительном ремонте машин с гарантиями на 2 года потребует расходов на проверку наличия таких гарантий у водителей после ДТП. "С учетом всего перечисленного данный законопроект не поддерживается правительством РФ", - заключил собеседник "Интерфакса".