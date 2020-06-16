Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

Разработанную с военными РФ COVID-вакцину введут первым добровольцам "в ближайшие дни"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает военное ведомство.

"В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", - сказано в сообщении.

В нем указано, что количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы с Минздравом России. По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител), рассказали в Минобороны.

"В настоящее время состояние здоровья всех прибывших для участия в эксперименте военных и гражданских добровольцев хорошее, они продолжают находиться под непрерывным контролем военных медицинских специалистов. Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на COVID-19", - сообщили в военном ведомстве, добавив, что все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний.

2 июня Минобороны сообщило об отборе первой группы добровольцев из 50 военнослужащих. 3 июня их должны были поселить в специальное медучреждение при институте для предварительного медобследования и подготовки к эксперименту.

Совместные испытания российской вакцины от коронавируса проводят Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Клинические исследования планируется завершить до конца июля текущего года.

Минобороны РФ Коронавирус

Новости по теме

Новости

Американские бомбардировщики B-52 совершили подлет к Петербургу

Вице-премьер Хуснуллин счел неоправданной заморозку тарифов ЖКХ

ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию

Что произошло за день: понедельник, 15 июня

В динамике ж/д перевозок в РФ в мае произошел перелом, но уголь по-прежнему тянет вниз

Путин заявил, что безработица в РФ подросла не так драматично, как в других странах

В Калининграде остановлена работа завода "Роскосмоса" из-за коронавируса

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Из "Ведомостей" решили уйти все заместители главного редактора

В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве

В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');