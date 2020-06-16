Разработанную с военными РФ COVID-вакцину введут первым добровольцам "в ближайшие дни"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает военное ведомство.

"В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", - сказано в сообщении.

В нем указано, что количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы с Минздравом России. По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител), рассказали в Минобороны.

"В настоящее время состояние здоровья всех прибывших для участия в эксперименте военных и гражданских добровольцев хорошее, они продолжают находиться под непрерывным контролем военных медицинских специалистов. Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на COVID-19", - сообщили в военном ведомстве, добавив, что все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний.

2 июня Минобороны сообщило об отборе первой группы добровольцев из 50 военнослужащих. 3 июня их должны были поселить в специальное медучреждение при институте для предварительного медобследования и подготовки к эксперименту.

Совместные испытания российской вакцины от коронавируса проводят Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Клинические исследования планируется завершить до конца июля текущего года.