Военные и НИИ имени Гамалеи завершат клинические исследования вакцины от COVID-19 в июле

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - До конца июля завершатся доклинические исследования вакцины против коронавируса, которая разрабатывается в России с участием военных, сообщил глава военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу.

48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи Минздрава разрабатывает рекомбинантную вакцину против коронавируса, сказал Шойгу во вторник на совещании, которое провел президент Владимир Путин.

"В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ - 1 июня. Завершить клинические исследования планируется до конца июля", - сказал Шойгу.

В задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

О том, что российские военные участвуют в разработке вакцины против коронавируса, 7 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Совместно с Минздравом и ФМБА России организована работа по разработке вакцин против нового коронавируса. Проведена регистрация набора реагентов, разработанных совместно с научно-производственной фирмой "Синтол". Набор допущен к обращению на территории Российской Федерации", - сказал тогда Кириллов.

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи проверили на себе векторную вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил 22 мая "Интерфаксу" директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

Разработку вакцины от коронавируса ведут семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимается ФМБА. Также разработкой вакцины занимается РАН.