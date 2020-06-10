Разработанную с участием военных РФ COVID-вакцину испытают и гражданские добровольцы

Ранее Минобороны РФ сообщало, что для испытаний вакцины уже отобрали группу военных

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Отобрана группа гражданских добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной с участием российских военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID-19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы - гражданские лица", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Вакцину разрабатывает 48-й ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Минздрава РФ.

По данным Минобороны, первая группа добровольцев из 50 военных (включая десять медиков) 4 и 9 июня была помещена на двухнедельную изоляцию, чтобы исключить возможность инфицирования участников эксперимента и медперсонала.

"С сегодняшнего дня группа гражданских добровольцев, изъявивших желание принять участие в клинических исследованиях, также размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко", - заявили в военном ведомстве.

26 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину, что клинические исследования вакцины завершат до конца июля.

22 мая директор центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что сотрудники центра проверили на себе векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.

Разработку вакцины от коронавируса ведут семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.