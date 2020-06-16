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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35Заразились
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В Минкомсвязи заявили, что тема COVID-19 в российских СМИ надоела обществу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Тема эпидемии коронавируса постепенно уходит из новостной повестки российских СМИ, так как их аудитория исчерпала лимит самоизоляции и стремится к нормальной жизни, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Тематика эпидемии начинает потихоньку исчерпываться. Мы видим, что обществу тема эпидемии надоедает", - сказал Волин во вторник в ходе круглого стола в формате видеоконференции "Работа СМИ в экстремальных условиях пандемии и самоизоляции", организованной Союзом журналистов Москвы.

"И если мы даже сопоставим структуру информационного потока месячной давности и сейчас, то мы увидим, что месяц тому назад почти 70% всего, что у нас выходило у нас в СМИ, было посвящено коронавирусу. Сегодня это уже точно меньше половины, а кое-где становится порядка трети. И при этом даже меняется состав тех материалов, которые коронавирусу посвящены: больше пишут не о болезни, а про снятие ограничений", - пояснил Волин.

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По его мнению, "лимит самоизоляции внутренний общество и публика исчерпали, и теперь есть очень большой спрос на возвращение к нормальной жизни". "И этот момент средствам массовой информации надо не упустить, чтобы по-прежнему попадать в общественные ожидания", - отметил он.

Волин добавил, что аудитория СМИ, которая выросла с марта, уже начала уходить. "Откат уже идет. Потому что если мы посмотрим на результаты трафика сайтов ведущих средств массовой информации в мае, то мы увидим, что он уже сократился примерно где-то на 15-20%. И это означает, что люди перешли к нормальному медиапотреблению, исчезло истерическое медиапотребление - оно перешло в более консервативную плоскость", - сказал замглавы Минкомсвязи.

При этом он заявил, что по итогам пандемии аудитория традиционных СМИ вырастет. "Есть и позитивная новость, которая заключается в том, что все равно майские показатели значительно превышают показатели марта. Поэтому я думаю, что, несмотря на откат, традиционные СМИ в итоге выйдут из эпидемии с нарощенной аудиторией", - сказал Волин.

По его словам, за время пандемии традиционные СМИ нарастили аудиторию в десятки процентов, а некоторые - и в разы. В частности, ранее Волин сообщал, что суммарно традиционные СМИ в интернете увеличили свою аудиторию на 150 млн пользователей за счет интереса к проверенной и достоверной информации.

Минкомсвязи РФ коронавирус

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