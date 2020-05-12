Минкомсвязь оценила рост онлайн-трафика российских СМИ в период пандемии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сайты ведущих российских СМИ в период пандемии коронавируса увеличили свою аудиторию суммарно на 150 млн пользователей, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

На заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи он сообщил, что в период пандемии наблюдается переориентирование общественного спроса с не верифицированных на верифицированные источники информации.

"И на 150 млн пользователей за два месяца (это в совокупности имеется в виду перекрестное пользование) увеличился трафик на сайты ведущих СМИ", - сказал Волин.

Рейтинги ТВ-каналов, по его словам, выросли на 30-40%.