Концентрация вредных веществ в озере под Норильском после разлива топлива близка к норме

Резервуары для разлитого топлива у ТЭЦ-3 Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экологическая ситуация в озере Пясино, которое попало в зону разлива нефтепродуктов под Норильском, уже пришла в норму, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Есть превышение по озеру Пясино до 8 ПДК (предельно допустимых концентраций вредных веществ - ИФ), максимально мы фиксировали в одном месте. На сегодняшний момент там все плюс-минус в норме. Фоновый режим там единица (1 ПДК - ИФ)", - сказала Радионова.

Она также отметила, что максимально высокий уровень загрязнения был зафиксирован 13 июня в районе боновых заграждений у места впадения реки Амбарная в озеро Пясино - более 1,4 тыс. ПДК.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла из-за проседания свайного фундамента разгерметизировался топливный резервуар. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

В ликвидации ЧС задействовано более 700 человек и около 300 единиц техники, подключена авиация МЧС. На воде установлены боновые заграждения для локализации пятен топлива. Нефтепродукты собирают с поверхности рек, ближайших озер и притоков, а также с прибрежного грунта.