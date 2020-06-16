"Норникель" привлечет иностранные компании к ликвидации последствий ЧС в Норильске

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Иностранные компании Statoil и Lafarge выразили готовность помочь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске, сообщил журналистам первый вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Сергей Дяченко.

"Очень быстро откликнулась компания Lafarge, коротая сюда прислала уже своих специалистов. Специалисты оценили ситуацию, сказали, что мы действуем очень профессионально на территории ТЭЦ, и нашли несколько моментов, по которым они нам оказали реальную помощь. Точно также норвежская компания Statoil откликнулась моментально. (...) Они поставили очень быстро и эффективно нам 2 километра сорбирующих бонов, которые тоже помогли в этой ситуации", - сказал Дяченко.

Трудности из-за карантина

По его словам, в ближайшие дни в Норильск прибудут три специалиста из Норвегии. Они оценят используемые "Норникелем" методы ликвидации разлива и предложат свои наработанные практики.

"К сожалению, есть отдельные ограничения по карантинному режиму, и поэтому приходится очень долго оформлять разрешения для них, визы, дальше - переезд через границу. Нам помогли органы государственной власти", - сказал Дяченко, отметив, что власти помогают компании оперативно решать соответствующие вопросы.

Авария на ТЭЦ

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация топливного резервуара из-за проседания свайного фундамента. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

В ликвидации ЧС задействовано более 700 человек и около 300 единиц техники, подключена авиация МЧС. На воде установлены боновые заграждения для локализации пятен топлива. Нефтепродукты собирают с поверхности рек, ближайших озер и притоков, а также с прибрежного грунта.