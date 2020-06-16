В Думе заявили, что ЧП под Норильском может оставить без рыбы коренные народы в этом регионе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экологическая катастрофа под Норильском может оставить без рыбы местных жителей, традиционно выходящих осенью на промысел, считает президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, депутат Госдумы РФ Григорий Ледков.

"Надо посмотреть, как меняется состав воды и какие будут последствия для ресурсов. Может быть, людей надо предупреждать, чтобы они не получили этот "сюрприз" в виде добытой (зараженной - ИФ) рыбы, если люди выйдут на подледный лов в октябре-ноябре. Необходимо определить, чем это питание заменить", - сказал Ледков во вторник на совещании с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным и губернатором Красноярского края Александром Уссом в Норильске.

Он также высказал опасение, что разлив топлива нанес ущерб и другим природным ресурсам. "100%-но собрать (топливо - ИФ) не удастся. Может быть, надо выйти на профильные министерства и общественные экологические организации. Надо следить за качеством воды, оно дойдет до моря так или иначе", - предположил Ледков.

По его словам, необходимо пересмотреть федеральное законодательство в части ответственности за экологические нарушения. "Нет приостановки, лицензию не отберут за крупные экологические последствия. Надо в федеральном законе мотивировать нормальными штрафами, это надо делать в первую очередь. Посмотрите на заводы, на трубопроводы - они в ветхом состоянии. Если выходить на новые рубежи развития арктической зоны с такими ресурсами, то мы можем (многое - ИФ) "натворить", - отметил Ледков.

Он также предложил организовать в каждом муниципалитете арктической зоны работу представителя природоохранных структур для постоянного мониторинга экологической ситуации.

ЧП под Норильском

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация топливного резервуара из-за проседания свайного фундамента. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

В настоящее время в ликвидации ЧС задействовано более 700 человек и около 300 единиц техники, подключена авиация МЧС. На воде установлены боновые заграждения для локализации пятен топлива. Нефтепродукты собирают с поверхности рек, ближайших озер и притоков, а также с прибрежного грунта.

Ранее в июне пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю сообщала, что спасатели во время авиамониторинга вблизи места разлива нефтепродуктов в Норильске обнаружили птиц, что может свидетельствовать о восстановлении фауны.

"Обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны", - заявили в пресс-службе.