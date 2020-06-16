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Арбитражный управляющий экс-владельца Forbes Russia потребовал от издателя журнала 2,6 млн рублей

ММосква. 16 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный управляющий бывшего владельца Forbes Russia Александра Федотова подал в Арбитражный суд Москвы с искм к издателю журнала АО "АС РУС МЕДИА" на общую сумму около 2,6 млн рублей. Согласно картотеке арбитражных иск подан 15 июня. Суд пока не принял его к рассмотрению.

Как сообщил директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман, "АС РУС МЕДИА" получило копии исковых заявлений, связанных с задолженностью по договорам займа, выданных Федотовым этой компании в 2017-2018 годах. Один из них в данный момент отразился в картотеке арбитражных судов.

"Сейчас, так как Федотов признан банкротом, арбитражный управляющий считает, что эти займы не были выплачены, в связи с чем направил к нам копии двух исков на общую сумму около 5 млн рублей, где речь идёт о том, что, по их данным, мы этот долг не погасили. Мы так не считаем и готовы отстаивать свою позицию в суде, - сказал Озман. - Более того, по нашему мнению, этот долг был погашен еще в 2018 году, когда "АС РУС МЕДИА" принадлежало Федотову".

По словам Озмана, юристы компании уже получили судебную претензию.

Федотов владел русским Forbes с осени 2015 года, когда издание вошло в его медиа холдинг ACMG, по август 2018 года, когда продал его бизнесмену Магомеду Мусаеву. Продаже предшествовал конфликт владельца с редакцией, в ходе которого журналисты обращались за помощью к американскому держателю лицензии. В мае 2019 года Федотов по его заявлению был признан судом банкротом.

Forbes Russia Александр Федотов АС РУС МЕДИА Дмитрий Озман Арбитражный суд Москвы Магомед Мусаев

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