Иск бывшего главреда Forbes Ускова о восстановлении на посту рассмотрят в конце сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 20 сентября начнет рассмотрение по существу искового заявления бывшего главного редактора российского Forbes Николая Ускова, оспорившего свое увольнение с должности за систематические нарушения трудовой дисциплины, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить дело к рассмотрению по существу на 20 сентября в 11:30", - огласила решение судья Наталья Каржавина после досудебной подготовки.

В иске Усков просит восстановить его на работе, а также признать незаконными дисциплинарные взыскания против него.

Кроме того, редактор просит обязать Forbes выплатить ему жалование за время вынужденного прогула и возместить компенсацию морального вреда.

Иск подан к компании АО "АС РУС МЕДИА" (издает журнал Forbes, входит в издательский дом ACMG).

Издательский дом ACMG 9 июня объявил, что Усков освобожден от должности главного редактора Forbes.

"Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора "о не конкуренции", - заявил в официальном сообщении ACMG его директор по связям с общественностью. Исполняющим обязанности главного редактора журнала Forbes был назначен шеф-редактор издания Николай Мазурин.

Усков в своем сообщении в соцсети заявил, что формальным поводом к его увольнению послужило отсутствие на работе во время его участия в передаче "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Реальной причиной увольнения он считает неоднократные конфликты с президентом и владельцем издательского дома ACMG Александром Федотовым из-за попыток последнего вмешиваться в редакционную политику журнала.

Ранее Федотов подал иск о защите чести и достоинства к журналисту.

Усков руководил журналом Forbes с января 2016 года. Журнал издается в России с апреля 2004 года по лицензии издательского дома Forbes Inc.