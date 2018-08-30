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Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев

Бывший главред журнала Николай Усков вернётся в Forbes на должность редакционного директора, главредом будет Николай Мазурин

Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев
Магомед Мусаев
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, его бывший главред Николай Усков вернётся в издание на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь будет исполнять шеф-редактор журнала Николай Мазурин.

"30 августа 2018 года журнал Forbes Россия сменил владельца. Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у Александра Федотова 100% долей компании "AC РУС МЕДИА". В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России", - говорится в заявлении, поступившем в "Интерфакс" от бывшего издателя журнала медиа-группы ACMG.

В документе отмечается, что издателем Forbes назначена Наталья Гандурина.

Ранее между редакцией российского Forbes и его издателем, медиа-группой ACMG, произошел конфликт. В ходе него Усков был снят с должности, а сотрудникам издания на половину месяца задержали зарплату. Позже Усков подал икс о восстановлении в должности. В свою очередь Федотов подал иск о защите чести и достоинства к бывшему главреду.

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Теги: Forbes, Магомед Мусаев

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