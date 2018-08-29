В Минкомсвязи не нашли ничего драматического в ситуации с российским Forbes

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин призвал не драматизировать ситуацию вокруг российского Forbes.

"Мы не видим никаких проблем печатных СМИ в связи с ситуацией с Forbes. У Forbes нет ничего такого драматического. Если наемный сотрудник не согласен с владельцем, он должен уволиться или создать собственное СМИ. Закон это позволяет", - сказал Волин в среду в Ростове-на-Дону.

Останкинский суд Москвы 1 октября начнет рассматривать иск о защите чести и достоинства владельца ACMG, издающей российский Forbes, Александра Федотова к бывшему главному редактору журнала Николаю Ускову. Федотов просит суд признать, что экс-главред Forbes разгласил коммерческую тайну издания, а также опорочил честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена.

Причиной иска стало интервью, которое Усков дал телеканалу "Дождь" 14 июля, сообщил "Интерфаксу" директор по связям с общественностью медиагруппы ACMG Дмитрий Озман. Материальные требования Федотова, по его словам, символические - 1 рубль.