МВД Ингушетии уточнило, что в перестрелке из-за земельного спора погибли четверо

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, трое получили травмы во время перестрелки в Назрани, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Назрани 16 июня на основе имущественного спора между родственниками произошел конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе, сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести", - сказал представитель ведомства.

По его словам, к месту происшествия незамедлительно прибыли руководство и группа сотрудников МВД.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. В городе усилены меры безопасности и охраны порядка.

Ранее в республиканской больнице сообщали, что скончался пятый участник конфликта.

По данным СКР, днем 16 июня в Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между местными жителями. В результате четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пунктам "а " и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

Задержан предполагаемый зачинщик Савангерей Медов - пожилой мужчина, инициировавший с двоюродным братом земельный спор.