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В Минтруд поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году

В Минтруд поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минтруд получил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.

Министерство обещает рассмотреть документ, но напоминает, что любые изменения в Трудовой кодекс нужно обсуждать с объединениями работодателей и работников. Январские нерабочие праздничные дни определены ТК : 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово.

Документ был направлен главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Как говорится в письме Кутепова на имя главы министерства Антона Котякова, проект разработан в целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций.

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Сенатор предлагает сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году. Как напоминает Кутепов, в связи с распространением коронавируса указами президента РФ в стране были установлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, с 4 по 30 апреля и с 6 по 8 мая.

Одновременно с этим, в период с 30 марта многие сотрудники переведены на неполный рабочий день, а также на другие режимы, предполагающие свободный график работы, говорится в письме.

По его словам, согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных 118 (с учетом суббот, воскресений и праздничных дней). Однако фактически, с учетом нерабочих дней, которые были установлены в связи с развитием коронавирусной инфекции, а также с учетом дополнительных выходных дней 24 июня и 1 июля, количество выходных дней составляет 120, а дополнительно нерабочих дней - 27.

Минтруд Совет Федерации Совфед

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