Зурабишвили заявила о предотвращенной провокации на фоне задержания россиянина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что грузинским спецслужбам, задержавшим в Тбилиси гражданина РФ Васамбека Бокова в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства, удалось предотвратить "провокацию, направленную против стабильности в стране".

Зурабишвили написала об этом на своей официальной странице в "Фейсбуке" во вторник.

"Думаю, что стабильность нашей страны, эффективная борьба с эпидемией и необратимое демократическое развитие возможно многих раздражает", - отметила Зурабишвили.

По ее словам, "Грузия в очередной раз сегодня продемонстрировала, что имеет рычаги защиты стабильности, что не допустит провокаций и спокойно дойдет до будущих выборов".

В свою очередь МИД Грузии во вторник заявил, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии предотвратила тяжелейшее преступление - попытку покушения на жизнь журналиста, которое, возможно могло привести к тяжелым последствиям для страны.

В распространенном заявлении МИД подчеркивает необходимость "установить, в чьи интересы входило данное преступление и международная дискредитация Грузии".

Накануне генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия сообщил на пресс-конференции, что в Тбилиси несколько дней назад спецслужбами Грузии был задержан гражданин России Васамбек Боков, якобы готовивший покушение на журналиста Георгия Габунию.

"Грузинские спецслужбы не делают никаких комментариев по поводу причин задержания Бокова, однако нам стало известно из достоверных источников, в том числе и из Украины, что готовилось покушение на моего заместителя, тележурналиста Георгия Габунию", - сказал Гварамия.

"Не исключено, что заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию", - добавил Гварамия.

В Тбилисском городском суде в понедельник состоялся закрытый судебный процесс по делу гражданина России Бокова. Местные СМИ сообщили, что по приговору суда Боков останется в предварительном заключении до августа, когда состоится очередное судебное заседание.

Позже в понедельник СГБ Грузии подтвердила факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования подготовки заказного убийства.

Георгий Габуния в июле 2019 года, являясь тогда ведущим грузинского телеканала "Рустави-2", в своей передаче выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики.