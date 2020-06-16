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В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.

Как сказано в распространенном в понедельник вечером заявлении спецслужбы, россиянин задержан сотрудниками контртеррористического центра СГБ по обвинению в приобретении, хранении и использовании фальшивых документов.

"Задержание обвиняемого было осуществлено в рамках начатого расследования по факту подготовки заказного убийства", - говорится в заявлении.

Спецслужба отмечает, что задержание было проведено на основе неопровержимых доказательств, полученных следствием, и тем самым "было предотвращено более тяжкое преступление". СГБ не уточняет, как задержанный россиянин связан с подготовкой заказного убийства, кто должен был его совершить и кто мог стать жертвой.

По информации спецслужбы, расследование по этому делу продолжается, в том числе в рамках международного сотрудничества и по каналам Интерпола.

В понедельник генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, ссылаясь на источники, сообщил на пресс-конференции, что в Тбилиси несколько дней назад спецслужбами Грузии был задержан гражданин России Васамбек Боков, якобы готовивший покушение на журналиста Георгия Габунию, заместителя Гварамии.

"Не исключено, что заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию", - заявил Гварамия.

В Тбилисском городском суде в понедельник состоялся закрытый судебный процесс по делу гражданина России Бокова. Местные СМИ сообщают, что по решению суда Боков останется в предварительном заключении до августа, когда состоится очередное заседание.

Георгий Габуния в июле 2019 года, будучи ведущим грузинского телеканала "Рустави-2", выступил в своей передаче с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. Поступок ведущего осудили как российская сторона, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе.

Габуния был временно отстранен от эфира, но после смены собственника "Рустави-2" был уволен с телеканала.

Грузия Россия Георгий Габуния Ника Гварамия Рамзан Кадыров Владимир Путин

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