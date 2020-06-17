Прения по делу петербургской ячейки "Сети" пройдут в среду

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге объявил о завершении судебного следствия по делу запрещенной в РФ террористической организации "Сеть", прения сторон пройдут в среду.

"Судебное следствие по делу завершено. На завтра назначены прения сторон", - объявил накануне решение председательствующий судья Роман Муранов в ходе видеотрансляции процесса.

Ранее в судебном процессе по видеоконференцсвязи были допрошены старший следователь УФСБ России по Пензенской области Валерий Токарев, который занимался расследованием в отношении пензенских фигурантов, и технический специалист Виталий Брагилевский, рассказавший о мессенджере Jabber, которым якобы пользовались участники "Сети". Также суд исследовал сопроводительное письмо по результатам оперативно-розыскной деятельности и протоколы очной ставки фигурантов.

В Петербурге на скамье подсудимых по делу "Сети" находятся 25-летний программист Филинков и 27-летний промышленный альпинист Бояршинов. Им инкриминируют участие в террористическом сообществе, Бояршинову также вменяется хранение взрывчатых веществ. Филинков не признает вину, рассказав суду, что давал показания под пытками. Бояршинов изначально согласился с предъявленным обвинением.

Защита Филинкова считает, что все доказательства виновности по делу сфальсифицированы спецслужбами.

Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, дело расследует ФСБ с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу в России с целью дестабилизировать обстановку в стране.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками.