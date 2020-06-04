Фигурант дела "Сети" в Петербурге Бояршинов дал признательные показания в суде

Предполагаемый участник организации "Сеть" Юлий Бояршинов (слева) Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Антифашист Юлий Бояршинов признался в участии в запрещенном в РФ террористическом сообществе "Сеть" в Петербурге и незаконном хранении взрывчатых веществ, следует из видеотрансляции заседания.

"Вину по-прежнему полностью признаю и согласен с предъявленным обвинением. (...) Показания давал добровольно", - сказал Бояршинов в четверг во время выездного заседания Второго Западного окружного военного суда в Петербурге.

Он сообщил, что вступил в "Сеть" в 2016 году, входил в региональное подразделение "Иордан", где выполнял функции сапера (аналог инженера-сапера в армии). По его словам, в группировке было еще четыре специальности: связист (обращение с радиотехникой), тактик (обращение с оружием), разведчик (тренировки в лесу и ориентирование) и медик (оказание первой помощи). Члены ячейки выбирали их по желанию, предполагалось, что они будут учиться необходимым в рамках специальностей навыкам.

Бояршинов участвовал в трех встречах "Сети" (в Пензе, Подмосковье и Петербурге-Ленинградской области). По его словам, собрания проходили в течение нескольких дней, в том числе в лесах с тренировками по самообороне и обращению с оружием. "На встречах осуждали события на Украине, были дискуссии по поводу гипотетического переворота в России, усиления ультраправых", - сказал Бояршинов.

Обвиняемый отметил, что на первых двух собраниях не говорили о возможности терактов, а на третьем - в феврале 2017 года в Петербурге (съезд "Сети") - уже обсуждали возможные действия, направленные на свержение власти в России. В частности, говорили о "часе "Ч" - "гипотетическом начале массовых беспорядков в стране": "Час "Ч" произошел бы без нашего участия. Я занялся тренировками, потому что думал, что может случиться что-то. Независимо от нас", - пояснил Бояршинов.

На этой же встрече он познакомился с так называемым "сводом "Сети". "Запомнил, что он (свод) был несерьезным и незаконченным. Скорее заготовка, чем законченный манифест или текст", - сказал фигурант, отметив, что только на следствии, изучив документ, понял, что в нем есть призывы к свержению государственного строя.

Бояршинов добавил, что видел на съезде второго подсудимого - Виктора Филинкова, ранее он встречал его на полигоне в Ольгино и на двух встречах в Петербурге для тренировок. "Так как он (Филинков) присутствовал на встрече, я сделал вывод, что он имеет отношение к "Сети", - сказал Бояршинов.

Обвиняемый также рассказал, что банку с дымным порохом нашел на чердаке многоэтажного дома, крышу которого чистил от снега, и решил забрать из "любопытства". Он был задержан, когда отправился избавиться от банки.

В Петербурге на скамье подсудимых по делу "Сети" находятся 25-летний программист Филинков и 27-летний промышленный альпинист Бояршинов. Им инкриминируют участие в террористическом сообществе, Бояршинову также вменяется хранение взрывчатых веществ. Филинков не признает вину, рассказав суду, что давал показания под пытками. Бояршинов изначально согласился с предъявленным обвинением.

Защита Филинкова считает, что все доказательства виновности по делу сфальсифицированы спецслужбами.

Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, дело расследует ФСБ с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу в России с целью дестабилизировать обстановку в стране.

10 февраля суд приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками.