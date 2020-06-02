Следователь ФСБ отрицал в суде давление на фигуранта дела "Сети" Филинкова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Старший следователь УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Геннадий Беляев в суде отрицал, что оказывал давление на задержанного по делу "Сети" (запрещена в России) Виктора Филинкова. Еще трех сотрудников ФСБ, которых просила вызвать защита подсудимых, суду допросить не удалось.

Беляев, который занимался предварительным расследованием дела петербургской ячейки "Сети", дал показания во Втором Западном окружном военном суде 2 июня.

Филинков продолжает настаивать, что сотрудники спецслужб, в числе которых Беляев, применяли к нему пытки ради получения признательных показаний, фальсифицировали протоколы и доказательства. Он и ранее это не раз заявлял.

Защита 1 июня попросила вызвать в суд для дачи показаний еще трех сотрудников ФСБ. По словам адвокатов, они могли пояснить обстоятельства задержания подсудимого и составления протоколов (допроса, изъятия вещественных доказательств).

"Беляева мы допросили. (...) Что касается Бондарева: поступила справка из управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, датированная сегодняшним числом, (...) о невозможности обеспечить его явку по причине нахождения в командировке. Управление ФСБ по Пензенской области сообщает, что сотрудники Шепелев и Токарев не имеют возможности принять участие в судебном заседании по причине болезни", - объявил судья Роман Муранов.

Он пообещал, что суд обеспечит допрос этих свидетелей до окончания процесса.

Процесс идет над Филинковым и Юлием Бояршиновым. Филинков не признает вину, рассказав суду, что давал показания под пытками. Он утверждал, что сотрудники ФСБ применили к нему физическое насилие после задержания, заставляя выучить признательные показания. Бояршинов согласился с предъявленным обвинением.

Еще один фигурант из Петербурга - Игорь Шишкин - заключил досудебное соглашение и был приговорен к 3,3 годам колонии общего режима.

Эксперты-лингвисты пришли к заключению, что фрагменты протоколов показаний Филинкова и осужденного по этому же делу в Пензе Ильи Шакурского являются идентичными, и с большой вероятностью составлены одним человеком. Судья Муранов зачитал эти выводы экспертизы ранее на процессе.

Адвокат Виталий Черкасов просил допросить сотрудников пензенского ФСБ, однако суд отклонил эту просьбу.

Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, ФСБ расследует дело с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились и планировали резонансные теракты во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу в России, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками. Все осужденные приговор обжаловали.