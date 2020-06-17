Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:26Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

Мосгорсуд заново проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд заново рассмотрит в апелляционном порядке приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также брату последнего Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о хулиганстве и драках.

Судебное заседание начнётся в 10:00.

Как сообщалось, Второй кассационной суд общей юрисдикции 13 мая направил приговор на новое апелляционное рассмотрение, удовлетворив кассационные жалобы стороны защиты. Решение были принято "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении", в том числе при квалификации действий фигурантов и оценке ряда доказательств.

В частности, кассационный суд отметил, что по эпизоду причинения телесных повреждений Виталию Соловчуку описательно-мотивировочная часть апелляционного приговора содержит существенные противоречия при оценке показаний значительного числа свидетелей и ещё одного фигуранта дела - Кирилла Кокорина. Кроме того, показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Протасовицкий и Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

Мосгорсуд позднее оставил без изменений сроки лишения свободы для фигурантов.

В настоящее время все четверо находятся на свободе, Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Мосгорсуд Павел Мамаев Александр Кокорин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 16 июня

Системы видеонаблюдения в школах не будут распознавать лица учеников

В Минтруд поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году

В Минтруд поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю

Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю
Авария на ТЭЦ в Норильске

Дело о халатности возбудили против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу на статью УК о насилии над полицейскими

Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Правительство РФ поддержит сохранение у должников прожиточного минимума при взысканиях

Авария на ТЭЦ в Норильске

Концентрация вредных веществ в озере под Норильском после разлива топлива близка к норме

Концентрация вредных веществ в озере под Норильском после разлива топлива близка к норме

Число жертв перестрелки в Ингушетии возросло до пяти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');