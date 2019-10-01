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Суд отказал в УДО приятелю Кокорина и Мамаева

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Судья Клинцовского городского суда Брянской области во вторник не удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного по делу о драках в Москве вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Об этом "Интерфаксу"сообщила пресс-секретарь Брянского областного суда Галина Кубекина.

Судебное заседание прошло в выездном порядке в исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий. Решение суда вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано.

Протасовицкий должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 года.

На данный момент "Интерфакс" не располагает комментарием регионального УФСИН. На само судебное заседание журналистов не допустили.

Местные СМИ сообщила, что прошение Протасовицкого об условно-досрочном освобождении может быть отклонено из-за нескольких замечаний, полученных ещё в СИЗО. Кроме того поступала информация о том, что московская прокуратура проводит проверку обоснованности взысканий, наложенных на него в СИЗО "Бутырка".

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил полтора года колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и полтора года колонии соответственно.

6 сентября суд в Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и братьев Кокорина, отбывавших наказание в исправительной колонии N4 в Алексеевке. 17 сентября все трое вышли на свободу.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в столице. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Кокорин и Мамаев на свободе

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Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (справа налево) после освобождения по УДО у исправительной колонии №4 в Алексеевке (Белгородская область)Футболист Павел МамаевОтчим Кокорина Кирилл Логинов (на первом плане слева) у исправительной колонии №4Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл КокоринБрат Александра Кокорина Кирилл Кокорин после освобождения по УДООтчим и мать Кокориных ожидают в автомобиле у исправительной колонии №4Мать футболиста Александра Кокорина Светлана Кокорина и его отчим Кирилл Логинов
Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (справа налево) после освобождения по УДО у исправительной колонии №4 в Алексеевке (Белгородская область)
Александр Протасовицкий

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