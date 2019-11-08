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Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу
Друг Мамаева и Кокорина Александр Протасовицкий после оглашения приговора в Пресненском районном суде
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Футболист Александр Протасовицкий, осужденный за драку в Москве вместе с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, вышел на свободу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Брянской области.

"Он вышел в пятницу из исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Александру Протасовицкому несколько раз отказывали в условно-досрочном освобождении (УДО) из-за имеющихся у него нарушений и взысканий во время отбывания наказания. Защита считала эти нарушения несущественными.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно. Мамаев, Кокорин-старший, а также его брат Кирилл вышли на свободу по УДО в сентябре.

Все четверо осужденных мужчин были фигурантами уголовного дела, возбужденного после двух драк 8 октября 2018 года в Москве. Одна из потасовок произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая стычка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Александр Протасовицкий Павел Мамаев Александр Кокорин Брянская область ФСИН

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