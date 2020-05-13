Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Второй кассационной суд общей юрисдикции направил на новое апелляционное рассмотрение приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также брату последнего Кириллу и приятелю спортсменов Александру Протасовицкому по делу о хулиганстве и драках.

"Апелляционный приговор Мосгорсуда от 13 июня 2020 года отменен, дело направлено на новое рассмотрению в апелляционную инстанцию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кассационного суда в среду.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Протасовицкий и Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно. Мосгорсуд позднее оставил без изменений эти сроки лишения свободы.

Сейчас все четверо находятся на свободе, Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).