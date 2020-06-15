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Общественная палата Москвы получила 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Общественная палата Москвы получила 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию по поправкам в Конституцию и на настойчивое информирование о возможности проголосовать через интернет, сообщил член палаты Илья Массух. Он возглавляет городской общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.

Изменение Конституции

По его словам, для рассмотрения жалоб будет создана группа разбора.

"Эксцессы на местах очевидны, никто никакой команды не давал. Но на местах, видимо, рвение выслужиться выше, даже чем нарушение закона. Вот это принуждение к электронному голосованию, а главное требование отчётности от граждан - это явное нарушение законодательства", - сказал глава штаба.

Он напомнил, что граждан можно информировать, но нельзя требовать от них отчета или настаивать на какой-либо форме голосования.

Массух предложил сделать в Общественной палате "черный ящик", чтобы люди могли анонимно подавать жалобы, но с указанием организации, где происходят нарушения.

11 июня председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что комиссия рассмотрела ряд жалоб на принуждение участвовать в электронном голосовании, но ни одна из них не подтвердилась. Однако она пообещала предметно проверить подобные заявления "на всех уровнях" и, если они подтвердятся, "не давать спуску" нарушителям.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что работников бюджетных предприятий якобы обязывают предоставлять логины и пароли к сайту госуслуг, авторизация через который необходима для участия в электронном голосовании.

Хроника 15 января – 15 июня 2020 годаИзменение Конституции
Москва Конституция Элла Памфилова Илья Массух Центризбирком Общественная палата Москвы

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