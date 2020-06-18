Движение "Голос" раскритиковало организацию Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Движение в защиту прав избирателей "Голос" выпустило доклад (есть у "Интерфакса") по итогам мониторинга агитационной кампании и административной мобилизации граждан на Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

"Общероссийское голосование по изменению Конституции России проходит в ситуации ограничения базовых гражданских свобод, дефицита гарантий защиты прав участников голосования, отсутствия достаточного регулирования агитации и демонстративном игнорировании принципов политической нейтральности и беспристрастности не только со стороны органов власти, но даже системы избирательных комиссий", - резюмировали в "Голосе".

В движении подчеркивают, что эпидемия коронавируса "стала поводом к дальнейшему снижению и без того недостаточных гарантий защиты прав участников общероссийского голосования, существенно ограничив возможности публичного обсуждения предлагаемых поправок". "В итоге важное политическое решение граждан по принятию или отклонению поправок к Конституции России будет приниматься в условиях ограничения базовых гражданских свобод (свободы собраний, свободы передвижения внутри страны, свободы ассоциаций)", - говорится в докладе.

В "Голосе" считают, что в отличие от выборов, проведение которых строго привязано к сроку окончания полномочий избираемого органа, необходимости проводить голосование по поправкам в таких сложных эпидемиологических условиях не было, его можно было перенести без какого-либо нарушения прав граждан и политического процесса в целом.

Критике со стороны движения подверглось также отсутствие в законе об общероссийском голосовании регулирования агитации и правил ее финансирования. В "Голосе" считают, что это не позволяет "обеспечить плюрализм мнений в общественной дискуссии, т.е. гарантировать равные возможности для агитации как за поправки, так и против них". Бюджетные средства, напомнили в движении, выделены государственным и муниципальным органам строго на информирование граждан о предстоящем голосовании. "Однако под видом информирования государственные органы и система избирательных комиссий развернули масштабную агитационную кампанию в поддержку принятия поправок к Конституции. В результате мнение сторонников поправок доминирует в СМИ и на рекламных носителях", - отмечают в докладе, подчеркивая, что это нарушает ст. 306.4 Бюджетного кодекса России (Нецелевое использование бюджетных средств).

При этом противники поправок, по мнению "Голоса", были фактически лишены возможности вести свою агитацию. "У наиболее заметной на тот момент группы противников поправок - инициаторов кампании "Нет!" (КПРФ выступила с призывом голосовать против поправок лишь 4 июня), был заблокирован сайт кампании, они получили отказ в предоставлении эфирного времени на равных со своими оппонентами условиях", - напомнили в "Голосе".

При этом эксперты заметили, что спецификой возобновившейся кампании стала "готовность многих граждан открыто заявлять о попытках принуждения их к голосованию". В "Голосе" предполагают, что это связано с "радикальным расширением возможностей для досрочного и дистанционного голосования, которое ранее активно использовались властью для принуждения".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.