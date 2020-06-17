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Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.

В РоссииВ Иркутской области и Хабаровском крае началось досрочное голосование по КонституцииЧитать подробнее

Иск, административным ответчиком по которому является президент РФ Владимир Путин, подан Рудяком Геннадием Ивановичем.

После изучения судья примет решение о принятии или не принятии иска к производству.

10 июня Верховный суд РФ отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Хроника 15 января – 17 июня 2020 годаИзменение Конституции
Верховный суд. Конституция

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