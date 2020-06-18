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Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Владимир Путин в Ново-Огарево
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

"Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня", - сказал источник.

Другой собеседник "Интерфакса" уточнил, что "среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня - дни, непосредственно предшествующие дате голосования".

"Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня", - утверждают источники агентства.

Кроме того, по данным собеседников "Интерфакса", в преддверии голосования у главы государства запланированы важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме. С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 12 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Владимир Путин Конституция

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