Власти Приамурья попросили Минприроды выдавать меньше лицензий на поиск золота

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал обращение к Минприроды России с просьбами уменьшить количество выдаваемых лицензий на поиск россыпного золота, а также сократить площади для проведения геологоразведочных работ.

Эти меры власти региона попросят принять из-за масштабного загрязнения рек золотодобытчиками, сообщил "Интерфаксу" глава Минприроды области Дмитрий Лужнов.

"Наше предложение - уменьшить их количество за счет выдачи в год на одно юридическое лицо не трех, а одной (поисковой - ИФ) лицензии, а также сократить ее максимальную площадь со 100 кв.км до 40 кв.км", - сказал он.

Обращение подготовили после обсуждения другого предложения - ввести в Приамурье пятилетний мораторий на выдачу поисковых лицензий на россыпное золото.

С начала 2021 года в области выявили 97 случаев загрязнения рек с общей протяженностью 3181 километров.

"По нашему мнению, рост случаев загрязнения водотоков напрямую связан со значительным увеличением количества выданных поисковых лицензий по заявительному принципу. Это позволяет недобросовестным недропользователям вести хищническую разработку месторождений россыпного золота на стадии проведения геологоразведочных работ", - отметил министр.

Минприроды России в августе направило в Приамурье ответ, что введение моратория может привести к "росту случаев безлицензионного пользования недрами".

За мораторий выступают и экологи, которые считают, что систему выдачи лицензий на поиск золота необходимо менять.

"Для начала необходимо вводить мораторий на их выдачу, а в дальнейшем оценивать продуктивность работы тех компаний, которые их уже получили, то есть, насколько эффективно они ведут поиск новых месторождений. Либо вообще стоит отменить постановление, которое позволяет получать безаукционно лицензии на поиск россыпного золота", - сообщил "Интерфаксу" представитель Всемирного фонда дикой природы Юрий Гафаров.

Сейчас в Амурской области выданы 1345 лицензий на пользование недрами для добычи благородных металлов, в том числе 954 лицензии на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений золота. Большинство поисковых лицензий получают недавно созданные мелкие предприятия.

Практически 25% от общей территории области или 40% от площади потенциально золотоносных районов уже занята лицензионными площадями как поисковых, так и добычных лицензий.