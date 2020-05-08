WWF предупредил Россию об очень серьезных последствиях лесных пожаров в 2020 году

Фонд призвал власти РФ принять срочные меры по борьбе с этим бедствием

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в России за первые четыре месяца 2020 года превысила отметку в 4 млн га, негативные последствия пожаров в этом году могут стать самыми значительными за последние десятилетия, считают во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

"В середине апреля этот показатель (площадь пожаров - ИФ) достиг своих максимальных значений для данного периода за все время наблюдений. Пожарная статистика неутешительна - уже с начала года показатели были примерно в 2,5 раза выше средних значений. (...) Если не будут приняты срочные меры, масштабы лесных пожаров в России и их негативные последствия для природы могут стать самыми значительными за последние десятилетия", - говорится в сообщении пресс-службе фонда.

В WWF отметили, что природа "не уходит на самоизоляцию и требует постоянного присмотра, все лесные службы, инспектора и спасатели находятся в режиме повышенной готовности".

Кроме угрозы населению и прямых экономических потерь лесные пожары наносят огромный ущерб биоразнообразию и местам обитания ценных и редких видов животных и растений, многие из которых сосредоточены в первозданных лесах. Согласно исследованию WWF России, именно на пожары, возникшие по вине человека, приходится 60% общей площади утраты первозданных лесов.

Какие меры предлагает WWF

"WWF России выступает за полное исключение огня из практики природопользования и переход на альтернативные технологии, а также считает необходимым тушить все лесные пожары - вне зависимости от их происхождения и места возгорания. По мнению экологов, проблема лесных пожаров в России требует системного решения и одновременного принятия соответствующих мер на федеральном и региональном уровнях, а также совместных действий органов государственной власти, бизнеса, природоохранных организаций и гражданского общества", - подчеркнули в фонде.

Как отметают специалисты WWF, в России лесные пожары охватывают в среднем 10 млн га ежегодно, в 2019 г. их площадь составила 16,5 млн га. Эксперты считают, что количество и площадь лесных пожаров в РФ будет расти, так как длительные периоды жары и засухи будут случаться чаще.

"Недостаточное финансирование противопожарной работы и неэффективное использование имеющих целевых средств не позволит остановить огонь. По мнению WWF, для эффективной борьбы с пожарами необходимо не просто увеличить финансирование, но и ввести полный запрет на любое выжигание сухой травы, в том числе на профилактические выжигания, а также на огневую очистку лесосек", - отмечается в сообщении.

Ситуация с лесными пожарами в России

5 мая Авиалесохрана сообщала о 35 лесных пожарах в РФ на общей площади 41,35 тысячи гектаров, основная часть из них пришлась на Забайкалье.

В конце апреля глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Он с сожалением заметил, что, несмотря на все принимаемые меры, количество пожаров в России меньше не становится. "Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции, но и, конечно, с безусловным потеплением климата", - добавил министр.