Попавшее в реку в Норильске дизтопливо удалось сдержать в 5 км от озера Пясино

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Распространение дизельного топлива, разлившегося в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, удалось сдержать боновыми заграждениями на реке в нескольких километрах от озера Пясино. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Всемирного фонда дикой природы в России (WWF).

Ликвидаторы разлива нефтепродуктов успели выставить боновые заграждения в устье реки Амбарная до того, как пятно попало в озеро Пясино. Боновые заграждения остановили распространение нефтепродуктов на двух рукавах реки в 5-6 км от озера, это было зафиксировано на космических снимках от 1 июля.

При этом в WWF подчеркивают, что успешная локализация пятна не означает, что в озеро не попали загрязняющие вещества.

"Увы, наиболее токсичные компоненты дизтоплива - легкая ароматика (бензол, толуол, этилбензол и ксилол) как раз и лучше всего растворяются в воде и никоим образом не могут быть собраны бонами", - приводят в пресс-службе слова руководителя программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексея Книжникова.

По данным экспертов, в настоящее время необходим оперативный мониторинг качества воды ниже по течению реки Амбарная и до устья реки Пясина, вытекающей из озера, где расположен один из кластеров Большого арктического заповедника.

Пясино - озеро ледникового происхождения, расположено примерно в 20 км от Норильска, площадь водной поверхности составляет 735 кв. м. В нем собирается вода из других крупных озер, расположенных на территории плато Путорана (Путоранского государственного природного заповедника). Из водоема вытекает единственная река - Пясина, которая впадает в Карское море.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся автомобиль. Всего предположительно разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. м. В районе аварии был введен режим ЧС. По факту загрязнения земли нефтепродуктами СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли).