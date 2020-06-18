Зюганов направил главе ЦИК письмо с критикой электронного голосования

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призывает председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову не допустить применение электронного голосования по поправкам в Конституцию и впоследствии на выборах в органы госвласти и на муниципальных выборах.

В письме (копия имеется в распоряжении "Интерфакса") Зюганов "от лица миллионов граждан России - избирателей КПРФ" заявляет о принципиальной позиции партии "о недопустимости применения на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также на референдуме и в ходе общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ", дистанционного электронного голосования и голосования по почте.

Зюганов призывает главу ЦИК в рамках компетенции "принять исчерпывающие меры, направленные на неукоснительное соблюдение в России фундаментальных демократических принципов, в особенности возможности осуществления заинтересованными участниками избирательного процесса достоверного контроля за всеми этапами и аспектами проведения выборов, ограниченного исключительно тайной голосования".

В качестве аргумента председатель КПРФ указывает, что "наша страна на сегодняшний день технически не готова к внедрению как голосования по почте, так и дистанционного электронного голосования".

Зюганов сообщает, что "в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Москве система электронного голосования зависала и сбоила в общей сложности почти три часа".

По его словам, "технические специалисты бесцеремонно вмешивались в работу системы: дважды останавливали блокчейн, вручную удаляли отметки о выдаче бюллетеней в списке избирателей электронного голосования".

В КПРФ считают, что "в условиях жесткой политической конкуренции оппозиционные партии и кандидаты не могут позволить себе роскоши верить техническим специалистам, зачастую работающим под началом исполнительной власти, или кому бы то ни было еще".

Политик также отметил, что тайна голосования при дистанционном электронном голосовании "как и сама свобода волеизъявления, находится под большой угрозой".

"Наблюдатели не имеют никакой возможности исключить прямое принуждение административно зависимых граждан со стороны начальства и работодателей к контролируемому голосованию", - говорится в письме.

Через применение электронного голосования "грубым образом игнорируются фундаментальные принципы международного права и основополагающие начала Конституции РФ".

В документе, в частности, отмечается, что "Конвенцией СНГ о выборах устанавливаются права наблюдателей наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям, за подсчетом голосов избирателей в условиях, обеспечивающих обозримость процедуры подсчета бюллетеней, за составлением избирательным органом протокола об итогах голосования, результатах выборов". А законами, допускающими электронное голосование, "названные права наблюдателей грубо нарушаются", пишут коммунисты.