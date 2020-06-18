Операторы заблокировали предложение Минсвязи строить 5G на отечественном оборудовании

Это затормозило бы развитие технологий и привело бы к отставанию России в ряде сфер экономики, считают они

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители государства и операторы связи, заблокировала предложение Минсвязи строить сети 5G на отечественном оборудовании. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания группы от 10 июня.

Министерство предложило внести требование о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании в федеральный проект "Информационная инфраструктура". Предполагалось, что в результате связь 5G появится в России в 2024 году в десяти городах-миллионниках, причем на отечественном оборудовании. В Минсвязи подтвердили изданию, что сделали это предложение в рамках общей политики по укрупнению показателей. Там также отметили, что изменения федеральных проектов обязательно должны согласовываться с рабочей группой.

Действующая редакция проекта предполагает, что уже в 2020 году связь поколения 5G должна использоваться в двух отраслях российской экономики, а к 2024 году — в пяти.

При голосовании за предложение мнения рабочей группы разделились поровну. Решающим стал голос руководителя группы - президента Ассоциации больших данных и члена совета директоров "МегаФона" Анны Серебряниковой. Она проголосовала против.

Серебряникова считает, что граждане и бизнес должны получить возможность пользоваться связью 5G уже с 2021-го, а не 2024 года, говорится в протоколе. По ее словам, предложение Минсвязи отложило бы запуск полноценных сервисов для реального сектора экономики на срок не ранее 2025 года.

Предложение фактически перенесет внедрение 5G до 2024 года, считает вице-президент МТС по технике Виктор Белов. "Коммерсантъ" ссылается на его письмо в рабочую группу. Белов призвал заложить в федеральном проекте финансовое обеспечение создания 5G в России уже на 2020 год, так как секвестрирование направления затормозит внедрение технологии и развитие социально-экономической сферы.

Создание сетей 5G только на отечественном оборудовании и к 2024 году может привести к существенному отставанию всех отраслей экономики России от мировых лидеров, согласен член совета директоров ряда компаний группы МТС Андрей Ушацкий.

В пресс-службе "Вымпелкома" допустили, что к 2024 году может появиться конкурентоспособное отечественное оборудование для сетей 5G, но добавили, что планы запуска связи этого поколения нельзя привязывать к срокам готовности этой техники. Более важным вопросом для полноценного развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики в компании считают выделение частот.

В Tele2 и "МегаФоне" отказались от комментариев.

Минсвязи а 2019 году уже предлагало обязать операторов преимущественно использовать российское оборудование в сетях 5G. Поставщиком такого оборудования планировал стать "Ростех", напоминает издание.