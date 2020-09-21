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Власти не уступят диапазон 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G

Власти не уступят диапазон 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - План конверсии радиочастот для 5G не предусматривает использование так называемого "золотого диапазона" 3,4-3,8 ГГц для запуска сетей по этой технологии, сообщил в кулуарах РИФ in the City глава Минцифры Максут Шадаев.

"5G будет в тех диапазонах, в которых нам удалось договориться по использованию. (. . .) (Диапазон. - ИФ.) 3,4-3,8 использоваться не будет", - сказал он, добавив, что сроки развертывания 5G в России остаются без изменений.

Власти до сих пор окончательно не утвердили требования к эксплуатации сетей 5G, в частности, долгое время не решался вопрос о выделении частот мобильным операторам из-за разногласий Минцифры и силовых ведомств по частотам.

Полоса 3,4-3,8 ГГц является наилучшим диапазоном частот для 5G. Этот так называемый "золотой диапазон" занят большим количеством других пользователей, в основном спецслужбами, и достаточной ширины свободной полосы частот для того, чтобы каждому игроку отдельно разворачивать сети, в нем пока найти не удается.

В июне 2019 года стало известно, что Совет безопасности России не поддерживает расчистку диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития 5G. Члены совета решили, что этот диапазон невозможно использовать совместно - для развития 5G и для нужд ведомств, использующих эти частоты сейчас. В августе 2019 года это решение поддержал президент Владимир Путин, писали "Ведомости".

В сентябре 2019 года вице-премьер Юрий Борисов сказал, что взят курс на разворачивание сети 5G в более высоких диапазонах, и на это правительство стало ориентировать операторов связи. Он также сказал, что для развития 5G отдельные части в "золотом диапазоне" все же будут выделены.

"Но это не будет носить массовый характер, мы пойдем на это, чтобы не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию. Но с последующим переходом на более высокий диапазон частот", - сказал тогда вице-премьер. Он объяснил, что в диапазоне 3,4-3,8 Ггц находится вся специальная спутниковая связь и высвобождение этих частот для гражданского применения обошлось бы крайне дорого.

В 2019 году крупнейшие игроки отрасли - "Вымпелком", МТС, "Ростелеком" и "Мегафон" - заявили о подписании соглашения о намерениях по созданию СП с равными акционерными долями для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

В Минцифры приветствовали инициативу отрасли. В министерстве считают, что СП должно заниматься не только конверсией, но и взять на себя ряд регуляторных функций. Например, операторы могут распределить между собой регионы, в которых они будут работать по принципу spectrum sharing.

Сети связи пятого поколения уже работают более чем в 25 странах, в том числе в США, Китае, Южной Корее, Великобритании.

5G Минцифры Максут Шадаев Совет безопасности Владимир Путин

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