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Мишустин констатировал устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей России

Это дает основания для выхода регионов РФ из режима ограничений, заявил премьер

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается по всей России, это дает основания для ослабления ограничений в регионах, считает премьер РФ Михаил Мишустин.

"Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказал он на совещании правительства в четверг.

Так, отметил премьер, за последние два дня число выявленных новых случаев не превышает 8 тыс. человек, а темпы суточного прироста заболевших составляют в среднем 1,4%. "Все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений", - сказал Мишустин.

По его словам, к настоящему моменту 53 региона страны перешли к первому этапу снятия ограничений, а еще восемь - ко второму. "Важно отметить, что этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев", - добавил Мишустин.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января – 18 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус

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