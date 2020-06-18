Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:43Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 349 950+176 010

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Экономический кризис

"Мы всегда выступали за установку дифференцированный шкалы налогообложения. Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога", - заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Описанное в Forbes предложение увеличить НДФЛ с 13% до 15% для тех, у кого высокие доходы, он назвал небольшим шагом, но все же отказом "от либеральной догмы, что у нас должна быть плоская шкала".

"В качестве следующих шагов нужно расширить и ввести ещё несколько параметров в зависимости от уровня благосостояния граждан", - считает коммунист.

Фракция ЛДПР не раз вносила законопроекты о возвращении к прогрессивной шкале налогообложения, но они не встретили поддержки, напомнил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы считаем, что прогрессивная шкала - это когда есть ставка ноль процентов для тех, кто получает мало, и есть ставка в разы больше, чем 13%, для тех, кто получает по миллиону в день", - сказал Нилов.

Он также напомнил, что на консультациях перед назначением премьер-министром Михаил Мишустин раскритиковал законопроект ЛДПР об отмене подоходного налога для всех, кто получает меньше 2 МРОТ в месяц.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения - это одно из главных требований партии "Справедливая Россия", которая всегда за это выступала, заявил первый зампред фракции справедливороссов Михаил Емельянов. По его словам, в партии считают, что прогрессивный налог должен касаться именно богатых, а не средний класс, и вводить его нужно с доходов от 2 млн рублей в месяц.

Депутат напомнил, что партия предлагала ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, и повысить ставку до 15% для ежемесячного дохода от 2 млн рублей и увеличивать ее до 25%для тех, чей доход в месяц превышает 10 млн рублей.

Если в Думу будет внесен законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, справедливороссы его поддержат при условии, что предложение правительства будет соответствовать предлагаемым партией изменениям в налоговое законодательство, добавил Емельянов.

Председатель фракции единороссов Сергей Неверов ранее в четверг заявил, что в "Единой России" введение повышенной ставки НДФЛ считают оправданным.

По данным источников Forbes, в правительстве обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

НДФЛ Госдума правительство Единая Россия ЛДПР КПРФ Справедливая Россия

Новости по теме

Новости

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек
Пандемия коронавируса

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ
Изменение Конституции

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Операторы заблокировали предложение Минсвязи строить 5G на отечественном оборудовании

Пандемия коронавируса

В России второй день подряд снижается число новых заболевших коронавирусом

В России второй день подряд снижается число новых заболевших коронавирусом

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В "Роскосмосе" предложили принять резолюцию о запрете гонки вооружений в космосе

Что случилось этой ночью, четверг, 18 июня

Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

80 граждан Азербайджана арестованы после беспорядков в Дагестане

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');