Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.

"Мы всегда выступали за установку дифференцированный шкалы налогообложения. Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога", - заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Описанное в Forbes предложение увеличить НДФЛ с 13% до 15% для тех, у кого высокие доходы, он назвал небольшим шагом, но все же отказом "от либеральной догмы, что у нас должна быть плоская шкала".

"В качестве следующих шагов нужно расширить и ввести ещё несколько параметров в зависимости от уровня благосостояния граждан", - считает коммунист.

Фракция ЛДПР не раз вносила законопроекты о возвращении к прогрессивной шкале налогообложения, но они не встретили поддержки, напомнил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы считаем, что прогрессивная шкала - это когда есть ставка ноль процентов для тех, кто получает мало, и есть ставка в разы больше, чем 13%, для тех, кто получает по миллиону в день", - сказал Нилов.

Он также напомнил, что на консультациях перед назначением премьер-министром Михаил Мишустин раскритиковал законопроект ЛДПР об отмене подоходного налога для всех, кто получает меньше 2 МРОТ в месяц.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения - это одно из главных требований партии "Справедливая Россия", которая всегда за это выступала, заявил первый зампред фракции справедливороссов Михаил Емельянов. По его словам, в партии считают, что прогрессивный налог должен касаться именно богатых, а не средний класс, и вводить его нужно с доходов от 2 млн рублей в месяц.

Депутат напомнил, что партия предлагала ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, и повысить ставку до 15% для ежемесячного дохода от 2 млн рублей и увеличивать ее до 25%для тех, чей доход в месяц превышает 10 млн рублей.

Если в Думу будет внесен законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, справедливороссы его поддержат при условии, что предложение правительства будет соответствовать предлагаемым партией изменениям в налоговое законодательство, добавил Емельянов.

Председатель фракции единороссов Сергей Неверов ранее в четверг заявил, что в "Единой России" введение повышенной ставки НДФЛ считают оправданным.

По данным источников Forbes, в правительстве обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.