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В "Единой России" сочли возможным введение налога для богатых

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В парламентском большинстве считают оправданным введение повышенной ставки НДФЛ, заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога", - сказал Неверов в четверг.

Он считает, что "если заработная плата выше 2- 3 млн руб., - подоходный налог будет чуть выше, чем с плоской шкалы - это вполне нормально". Вместе с тем, "нужно обсуждать, с какой суммы может вводить повышенный налог", добавил Неверов.

"Инициатив конкретных нет, но есть тема в повестке, и мы всегда говорили, что плоская шкала не навечно", - сказал глава фракции.

Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов - повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

Единая Россия Сергей Неверов НДФЛ

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