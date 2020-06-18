Бизнес-омбудсмен допустил переход к прогрессивной шкале НДФЛ только при снижении соцналога

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) возможно при условии снижения страховых платежей Единого социального налога (ЕСН) до 15 %, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, это позиция Института экономики роста им. Столыпина.

Сейчас страховые взносы на обязательное пенсионное страхование составляют 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9 %, на обязательное медицинское страхование - 5,1% Всего - 30%.

"У нас можно обсуждать базовую шкалу прогрессивного НДФЛ - на суммы до МРОТ (за работу полный рабочий день) - 0%, на суммы, превышающие МРОТ до 500 000 рублей в год - 13%, на суммы от 1 млн до 2 млн рублей - 20%, на суммы от 2 до 5 млн рублей - 25%, на суммы от 5 млн рублей - 35%", - сказал Титов.

Прогрессивную шкалу налогообложения он назвал "нормой для всех развитых стран", но отметил, что в большинстве из них ставка НДФЛ варьируется в зависимости от типа дохода и целей дальнейшего использования этого дохода.

По его словам, например, ставка обнуляется, если доходы вкладываются в развитие бизнеса, а не в личное потребление. Так же страны реализуют концепцию "тонкой настройки" базовой ставки в зависимости от уровня дохода человека, как члена семьи. То есть он имеет право на снижение базовой процентной ставки НДФЛ в зависимости, например, от числа, детей в семье.

17 июня Forbes, ссылаясь на источники, написал, что в правительстве вернулись к обсуждению возможности ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. По сведениям издания, в числе возможных вариантов - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

18 июня оказалось, что введение прогрессивной шкалы и повышение НДФЛ для богатых поддерживают все фракции Госдумы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос повышения ставки НДФЛ для состоятельных россиян обсуждается на экспертном уровне, в том числе в правительстве и в Кремле. По его словам, окончательные решения еще не приняты.