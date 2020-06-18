Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 349 950+176 010

Бизнес-омбудсмен допустил переход к прогрессивной шкале НДФЛ только при снижении соцналога

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) возможно при условии снижения страховых платежей Единого социального налога (ЕСН) до 15 %, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, это позиция Института экономики роста им. Столыпина.

Экономический кризис

Сейчас страховые взносы на обязательное пенсионное страхование составляют 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9 %, на обязательное медицинское страхование - 5,1% Всего - 30%.

"У нас можно обсуждать базовую шкалу прогрессивного НДФЛ - на суммы до МРОТ (за работу полный рабочий день) - 0%, на суммы, превышающие МРОТ до 500 000 рублей в год - 13%, на суммы от 1 млн до 2 млн рублей - 20%, на суммы от 2 до 5 млн рублей - 25%, на суммы от 5 млн рублей - 35%", - сказал Титов.

Прогрессивную шкалу налогообложения он назвал "нормой для всех развитых стран", но отметил, что в большинстве из них ставка НДФЛ варьируется в зависимости от типа дохода и целей дальнейшего использования этого дохода.

По его словам, например, ставка обнуляется, если доходы вкладываются в развитие бизнеса, а не в личное потребление. Так же страны реализуют концепцию "тонкой настройки" базовой ставки в зависимости от уровня дохода человека, как члена семьи. То есть он имеет право на снижение базовой процентной ставки НДФЛ в зависимости, например, от числа, детей в семье.

17 июня Forbes, ссылаясь на источники, написал, что в правительстве вернулись к обсуждению возможности ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. По сведениям издания, в числе возможных вариантов - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

18 июня оказалось, что введение прогрессивной шкалы и повышение НДФЛ для богатых поддерживают все фракции Госдумы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос повышения ставки НДФЛ для состоятельных россиян обсуждается на экспертном уровне, в том числе в правительстве и в Кремле. По его словам, окончательные решения еще не приняты.

Борис Титов Госдума правительство Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек
Пандемия коронавируса

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ
Изменение Конституции

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Операторы заблокировали предложение Минсвязи строить 5G на отечественном оборудовании

Пандемия коронавируса

В России второй день подряд снижается число новых заболевших коронавирусом

В России второй день подряд снижается число новых заболевших коронавирусом

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В "Роскосмосе" предложили принять резолюцию о запрете гонки вооружений в космосе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');