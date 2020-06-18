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Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказался принять административный иск Геннадия Рудяка, который решил оспорить указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Изменение Конституции

10 июня Верховный суд отказался принять аналогичный иск от Виктора Мещеринова.

Административным ответчиком в обоих исках был заявлен президент Владимир Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически проголосовать будет можно и в течение шести предшествующих дней.В Москве и Нижегородской области голосование разрешили проводить и в электронном формате.

Хроника 15 января – 18 июня 2020 годаИзменение Конституции
Верховный суд Виктор Мещеринов Геннадий Рудяк Владимир Путин Конституция

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