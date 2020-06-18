Четверть россиян предпочтет проголосовать за Конституцию заранее

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Проголосовать по поправкам в Конституцию 1 июля, в официальный день голосования, планируют 53% россиян, предпочтут это сделать заранее, с 25 по 30 июня - 25%, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 15 июня 2020 года по телефону среди 1600 взрослых респондентов.

О возможности проголосовать заранее знают 68% опрошенных, 19% сказали, что слышат об этом впервые.

Доля тех, кто уверен, что не будет голосовать, выросла до 11% с 6% в феврале (9% - 17 апреля, 10% - 22 мая).

Планируют участвовать с голосовании 68% опрошенных (47% в этом уверены, 21% выбрали ответ "скорее, да"). В апреле так же уверенно обещали проголосовать те же 47%, в феврале - 41%.

Доля не определевшихся, будут ли они голосовать, с февраля снизилась с 23% до 15%.

Будут ли избиратели голосовать за или против поправок, в исследовании не говорится. Опрос, проведенный в самом начале июня, показал, что 61% респондентов склонны поддержать поправки, 21% - проголосовать против.

Меры по обеспечению санитарной безопасности в ходе голосования 66% опрошенных назвали достаточными, 11% - недостаточными, 14% - избыточными.