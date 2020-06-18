В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Идея введения прогрессивной шкалы подоходного налога полезна, но при этом нужно четко определиться с планкой годового дохода состоятельного россиянина, считает президент Конфедерации труда России (КТР), член СПЧ Борис Кравченко.

"КТР выступает за введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы неоднократно подчеркивали, что его введение соответствовало бы интересам работающих граждан. Полагаю, что такая мера может способствовать разрешению целого ряда проблем - повышению зарплат бюджетников, поддержке их пенсионных и иных прав", - сказал Кравченко в четверг "Интерфаксу".

При этом профсоюзный лидер считает необходимым детально обсудить на общественном уровне планки налога, в том числе, для состоятельных граждан.

"Что касается планок, здесь требуется более глубокая общественная дискуссия. 2-3 млн рублей в год, на мой взгляд, слишком низкий рубеж. В профсоюзах нашей Конфедерации состоят наемные работники, годовой доход может быть и выше данных показателей. Например, командиры воздушных судов, авиационные диспетчеры, моряки", - сказал собеседник агентства.

"Необходимо регулировать шкалу таким образом, чтобы больше платили действительно состоятельные граждане", - считает глава профобъединения.

КТР является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в членских организациях состоят около двух миллионов человек.

Ранее Forbes сообщил, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.