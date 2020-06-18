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В Росздравнадзоре назвали неофициальными данные о почти 500 умерших от COVID-19 медиках

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Статистика смертности врачей, которые погибли при борьбе с коронавирусом, озвученная руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой, является неофициальной, заявила пресс-служба ведомства.

Ранее Самойлова заявила, что 489 медработников умерли в ходе борьбы с коронавирусом.

В "списке памяти" в интернете, в который врачи вписывают имена своих коллег, скончавшихся, предположительно, от коронавируса, в настоящее время значатся 444 человека.

В заявлении пресс-службы Росздравнадзора, поступившем в "Интерфакс", говорится, что цифры, которые Самойлова озвучила в ходе выступления на Всероссийской конференции "Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения"не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в интернете.

Хроника 09 января – 18 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Росздравнадзор Алла Самойлова

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