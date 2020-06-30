Режим самоизоляции позволил спасти жизни до 3,8 млн россиян, подсчитали эксперты

Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Если бы в России не вводился режим самоизоляции и эпидемия коронавируса продолжалась бы так же интенсивно, как в первые 20 дней, в стране к 7 июня было бы 69,7 млн зараженных, а смертей было бы на 3,79 млн больше. Об этом говорится докладе экспертов ВШЭ, пишут "Ведомости".

Его авторы, построив логистическую кривую, оценили, сколько бы россиян пострадали от коронавируса, если бы власти не ввели ограничения, а люди их бы не соблюдали. Приведенные расчетные цифры эксперты признают завышенными: это максимальная оценка потерь, она не учитывает вклада системы здравоохранения.

По их оценке, если бы России ввели минимальные ограничения, аналогичные бразильским, число заболевших могло бы достигнуть 11 млн человек, а умерших – 105 000.

Авторы доклада выделяют три группы факторов, ограничивающих распространение вируса и предотвращающих смертность. Первая действует на уровне общества, и роль власти состоит только в своевременном информировании людей. Вторая группа - вводимые властями ограничения, запреты и санитарный контроль. К третьей группе они относят вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

По официальным данным на утро 29 июня, в России число заразившихся коронавирусом достигло 641 156 (3-е место в мире по данным счетчика Worldometers), умерли 9166 зараженных (12-е место).

По оценке Минэкономразвития, за нерабочий апрель российская экономика сократилась на 12% в годовом выражении. Платные услуги, предоставленные населению, сократились на 37,9%, а розничная торговля – более чем на 20%. В мае экономика продолжала сокращаться, хотя и не такими быстрыми темпами – на 10,9%, указывало министерство. В целом за январь – май экономика снизилась на 3,7%.

Подписаться на уведомления

Елизавета Базанова

Рекомендуем

Роспотребнадзор заявил о готовности