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Производители сообщили о скачке тарифов на сертификацию антисептиков на фоне пандемии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Учреждения, подведомственные Роспотребнадзору, в несколько раз увеличили тарифы на сертификацию антисептиков и дезинфицирующих средств на фоне высокого спроса из-за пандемии коронавируса, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Партии роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленное в федеральную службу.

Обращение также было направлено в Федеральную антимонопольную службу (там подтвердили его получение и начали проверку данной информации) и Росаккредитацию, отмечает издание. В письме говорится, что с жалобами на рост цен в партию обратились производители, которые хотели нарастить мощности для удовлетворения повышенного спроса на антисептики.

Пандемия коронавируса

Производители сообщают, что две подведомственные Роспотребнадзору организации - ФБУН "НИИ Дезинфектологии" и ФБУН "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" - резко повысили цены на услуги по проверке качества и безопасности дезинфицирующих средств. Без этой сертификации продукция не может поступить в продажу.

Как отмечается в письме "Партии роста", если ранее цена на упомянутые услуги не превышала 100 тыс. руб., то теперь стоимость исследований антисептиков для рук доходит до 250-300 тыс. руб., а дезинфицирующих средств - до 500-900 тыс. руб. за единицу. Из-за кратного роста стоимости исследований производители не могут вывести свою продукцию на рынок, отмечает "Ъ". В организациях, подведомственных Роспотребнадзору, на запросы издания не ответили.

Информацию о подорожании сертификации антисептиков подтвердил газете директор ООО "Химия Синтез" Олег Бурлак. Его компания производит арахисовую пасту, но из-за карантина и закрытия торговых центров и некоторых магазинов, где продавалась продукция, продажи сократились, поэтому "Химия Синтез" решила заняться производством антисептиков.

Однако, по словам Бурлака, в компании "столкнулись с необходимостью заплатить почти 1 млн руб. за получение необходимого для продаж документа". Ранее сертификацией такой продукции занимались несколько лабораторий, но в 2020 году Роспотребнадзор сократил их число, отметил топ-менеджер.

На фоне роста спроса на антисептики из-за пандемии коронавируса ряд компаний начали производство данной продукции, в частности, "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Лошадиная сила" и другие.

Роспотребнадзор Партия роста Борис Титов Коронавирус ФАС Олег Бурлак Химия Синтез

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